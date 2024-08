Trump y Kamala Harris se enfrentarán en debate el 4 de septiembre

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que ha llegado a un acuerdo con Fox News para celebrar un debate con la vicepresidenta Kamala Harris el próximo 4 de septiembre.

Este evento se llevará a cabo en la Gran Mancomunidad de Pensilvania, aunque el lugar exacto aún no ha sido determinado. Trump afirmó que el debate se realizará bajo reglas similares a las de su anterior enfrentamiento con Joe Biden, pero esta vez contará con una arena llena de audiencia.

I have agreed with FoxNews to debate Kamala Harris on Wednesday, September 4th. The Debate was previously scheduled against Sleepy Joe Biden on ABC, but has been terminated in that Biden will no longer be a participant, and I am in litigation against ABC Network and George…