Turbulento vuelo de Singapore Airlines deja un muerto y 30 heridos

Singapore Airlines informó que una persona perdió la vida y otras 30 resultaron heridas después de que uno de sus vuelos que iba de Londres a Singapur fuera azotado por fuertes turbulencias este martes.

La aerolínea indicó que su avión Boeing 777-300ER fue desviado a Bangkok, Tailandia, donde se les proporcionó atención médica inmediata a todos los pasajeros que iban a bordo.

De acuerdo con AP y New York Post, el vuelo SQ321 de Singapore Airlines viajaba con 211 pasajeros y 18 tripulantes en dirección a Singapur desde Heathrow, Londres.

A las 3:45 de la tarde (hora de Londres), el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Suvarnabhumi en Tailandia.

FlightRadar24 dio a conocer que el vuelo viajaba a una altitud de 37 mil pies, sin embargo, tres minutos después descendió repentinamente a 31 pies y se quedó así por poco menos de diez minutos antes de descender en Bangkok.

El aterrizaje de emergencia tuvo que ver con el mal clima en el área y por desgracia, hasta el momento, medios internacionales reportan la muerte de al menos una persona, presuntamente se trata de un pasajero.

Otras 30 personas a bordo del avión resultaron heridas, 7 en estado crítico y 23 con heridas leves.

