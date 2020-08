¡Histórico! Por primera vez líderes mundiales llaman a salvar al sector turístico

Ciudad de México.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente a los Jefes de Estado del G7 más tres (España, Australia y Corea del Sur) para salvar al sector turístico y la economía global.

Ante el llamado, realizado por más de 100 presidentes, consejeros delegados y líderes globales de la industria de viajes y turismo de todo el mundo, el Gobierno de España respondió decididamente para liderar esta iniciativa y designó a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, para liderar la contribución española.

WTTC and 120 of the world’s major travel and global business leaders have sent a letter to Heads of State & international governments urgently calling for strong leadership and collaboration, to save the Travel & Tourism sector.



📝Learn more: https://t.co/bsl1AxyJfc. pic.twitter.com/kAiaRnirVq