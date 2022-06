Turquía reprime marcha del orgullo: hay decenas de detenidos

Decenas de personas fueron detenidas en el centro de Estambul luego que las autoridades de la ciudad prohibieron la realizaron de una marcha del orgullo gay, denunciaron organizadores el domingo.

La ciudad más grande de Turquía prohíbe la marcha desde el 2015, pero multitudes igualmente se aglomeran cada año para conmemorar el fin del mes del orgullo gay. Los organizadores dicen que la prohibición es ilegal.

“¡No nos rendiremos, no tenemos miedo! Seguiremos nuestras actividades en lugares seguros y en internet”, aseveró el Comité de la Marcha LGBTI+ vía Twitter.

Kaos GL, una prominente organización LGBTQ, indicó poco antes del inicio programado de la marcha, que la policía había detenido a 52 personas. El comité organizador luego elevó la cifra a más de 100.

Ni la policía ni el gobierno local han informado al respecto.

5/. Unconfirmed reports that 150+ ppl have been detained at #IstanbulPride



The courage of #pride marchers in the face of repression is the one silver lining in what has been yet another dark day for LGBTI+ groups in #Turkey#Pride2022 #PrideMonth #Pride pic.twitter.com/7LB2b6If5E