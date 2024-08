Sindicato denuncia a Donald Trump y Elon Musk por prácticas laborales injustas

El sindicato United Auto Workers (UAW) presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) contra el candidato presidencial Donald Trump y Elon Musk, director general de Tesla, por comentarios en redes sociales que, según el sindicato, interfieren con los derechos de los trabajadores a afiliarse a un sindicato.

La denuncia se origina a partir de una conversación en la plataforma X, donde Trump elogió a Musk por despedir a empleados en huelga, lo que UAW considera una amenaza velada contra trabajadores que deseen sindicalizarse.

The UAW has filed federal labor charges against disgraced billionaires Donald Trump and Elon Musk for their illegal attempts to threaten and intimidate workers who stand up for themselves by engaging in protected concerted activity, such as strikes.https://t.co/lbABiKWHaP pic.twitter.com/wXpI74ss95