Ucrania ataca zona de Rusia con artillería, morteros y drones

Las fuerzas ucranianas atacaron este viernes con artillería, morteros y drones la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informaron las autoridades, horas después de que dos drones cayeran en una ciudad rusa próxima a la anexionada península de Crimea.

Las fuerzas del Kremlin, por su parte, atacaron un edificio en Dnipró, centro de Ucrania, que alojaba clínicas de psicología y veterinaria, donde causaron la muerte de dos personas e hirieron a 30, entre ellas dos niños, según las autoridades ucranianas.

Un video difundido por el gobernador regional Serhiy Lysak mostró el edificio de tres pisos envuelto en llamas, casi destruido, con apenas un muro en pie, mientras los bomberos trataban de sofocar el incendio.

Regional governor Serhiy Lysak stated that two children are among the injured. #StandWithUkraine https://t.co/jNXQXOzDaz pic.twitter.com/iKmvWEV8NQ