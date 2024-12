Ucrania culpa a Rusia por tragedia aérea de Azerbaijan Airlines

El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania señaló a los sistemas de defensa aérea de Rusia como responsables del impacto que causó el accidente del avión de Azerbaijan Airlines.

La tragedia tuvo lugar ayer cerca de la ciudad de Aktau, en Kazajistán, dejando un saldo de decenas de muertos y heridos.

La aeronave, que cubría la ruta entre Bakú, capital de Azerbaiyán, y Grozni, capital de Chechenia, enfrentó complicaciones dos horas después del despegue.

🔴 #BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4