Ucrania presenta aviones caza F-16 para combatir invasión de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, presentó el domingo los recién llegados aviones caza de combate F-16, destacando la importancia de estas aeronaves en el esfuerzo militar del país contra Rusia. En una ceremonia que coincidió con el Día de la Fuerza Aérea, Zelenskyy mostró con orgullo los jets frente a un público cauteloso, en un lugar mantenido en secreto por razones de seguridad.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo