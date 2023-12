Ucrania quedaría desprotegida ante Rusia; prevén que EU se quede sin dinero

El gobierno del presidente Joe Biden envió el lunes al Congreso una advertencia urgente sobre la necesidad de aprobar miles de millones de dólares en asistencia militar y económica a Ucrania.

En el mensaje afirmaba que sin ella la capacidad de Kiev de defenderse de la invasión rusa podría fracasar.

En una carta a los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes y hecha pública, la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, advirtió que Estados Unidos se quedará sin fondos para enviar armas y asistencia a Ucrania para fines de año y que ello “incapacitará” a Ucrania en el campo de batalla.

