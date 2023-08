Ucrania realizará exportaciones agrícolas a través de Rumania

Este viernes se llevó a cabo una reunión comercial entre Ucrania y Rumania, donde establecieron un pacto comercial que beneficia las exportaciones agrícolas de Ucrania, a través de territorio rumano.

Los primeros ministros de ambas naciones, Denys Shmyhal de Ucrania y Marcel Ciolacu de Rumania, llevaron a cabo la firma de este convenio durante sus conversaciones sostenidas en la ciudad de Bucarest.

