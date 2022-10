Ucrania pide ayuda para iniciar con su reconstrucción

Luego de los estragos que durante ocho meses han causado los ataques rusos en Ucrania, el presidente de esta nación, Volodimir Zelenski, ha pedido ayuda internacional “cuanto antes” para reconstruir el país.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que la Unión Europea ha acordado destinar mil millones de euros en ayudas de emergencia a medida que “trabajan para reparar las infraestructuras ucranianas”.

Mientras tanto, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó a Kiev el martes en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, al tiempo que varios países occidentales estudian un plan masivo para reconstruir Ucrania cuando termine la guerra.

El premier alemán declaró tras llegar a la capital ucraniana que “era importante para mí, en esta fase de los ataques aéreos con drones, misiles de crucero y proyectiles, enviar una señal de solidaridad a los ucranianos”.

Más tarde debió ingresar momentáneamente a un refugio antiaéreo después de que sonara una sirena antiaérea, alertando de un posible ataque, según los medios locales.

Ocho meses de cañoneos por parte de las fuerzas del Kremlin han arruinado viviendas, edificios públicos y la red eléctrica. El Banco Mundial calcula que los daños a Ucrania suman hasta ahora unos 345 mil millones de dólares.

El presidente alemán, cuyo cargo es principalmente ceremonial, finalmente pudo viajar al país en su tercer intento.

Tenía previsto visitar el país en abril con sus homólogos de Polonia y países bálticos, pero dijo que su presencia “aparentemente (...) no era deseada en Kiev”. Steinmeier ha sido criticado en Ucrania por su supuesta cercanía con Rusia durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores. La semana pasada, se aplazó el viaje que tenía planeado por motivos de seguridad.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK