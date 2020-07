Tensión en Ucrania: Hombre toma 20 rehenes en un autobús

Lutsk, Ucrania.- Un hombre armado tomó un autobús y a unas 20 personas como rehenes en el noroeste de Ucrania el martes, dijo la policía ucraniana.

La policía cerró el centro de Lutsk, una ciudad a 400 kilómetros (250 millas) al oeste de Kiev. El asaltante estaba armado y llevaba explosivos, apuntaron las autoridades en un comunicado en Facebook.

La policía estaba tratando de contactar con el hombre, quien llamó a la policía a las 09:25 (0725 GMT) tras tomar el control del vehículo y se presentó como Maksim Plokhoy, explicó el viceministro de Interior, Anton Gerashchenko, en Facebook.

Según Gerashchenko, en internet hay un libro firmado por Maksim Plokhoy y titulado “Filosofía de un criminal", que describe la experiencia de un hombre en prisión.

“Durante 15 años han estado corrigiéndome, pero no me he corregido, al contrario, más que nunca me he convertido en quién soy", dice un extracto del libro, apuntó Gerashchenko.

Más tarde compartió una reseña sobre el historial delictivo del sospechoso.

El ministro de Interior, Arsen Avakov, estaba volando a Lutsk.

Medios ucranianos reportaron que se pudieron escuchar disparos cerca del lugar del incidente. No estuvo claro de inmediato si alguien había resultado herido.

El presidente del país, Volodymyr Zelenskiy, dijo que está monitoreando la situación personalmente.

“Se han escuchado disparos, el bus está dañado", afirmó Zelenskiy en un comunicado en Facebook, añadiendo que se estaban tomado medidas para resolver la situación sin víctimas.

Desactivan explosivos en un mercado de Kiev

Dos artefactos explosivos fueron desactivados el martes en un mercado en Kiev gracias a una pista anónima a la policía, informó el alcalde la capital ucraniana.

La policía local recibió la llamada avisando que había bombas debajo de dos kioscos en el mercado al norte de Kiev, informó el alcalde, Vitali Klitschko, en su página de Facebook.

“Policías y expertos antiexplosivos confirmaron el hecho y hallaron los artefactos peligrosos. Policías y rescatistas evacuaron a los presentes y sellaron el perímetro”, expresó Klitschko, añadiendo que los dispositivos fueron desactivados.

Por otra parte, la policía de Kiev informó que estaba tratando de confirmar reportes de otros explosivos en una plaza cerca de la estación del metro en Minska, cerca de donde está el mercado.