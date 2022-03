Presidente de Ucrania comparte video de hospital de maternidad bombardeado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó hoy a Rusia de atacar un hospital de maternidad en Mariupol y difundió un video que muestra el lugar destruido.

"Mariupol. Un ataque directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. Personas, niños están bajo los escombros", tuiteó Zelensky en su cuenta, junto con un video.

"¡Es una atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo seguirá siendo cómplice, ignorando el terror?", criticó Zelensky, para luego insistir en el reclamo de que se declare zona de exclusión aérea los cielos de Ucrania.

"¡Cierren los cielos ahora! ¡Detengan los asesinatos! Tienen el poder, pero parecen estar perdiendo humanidad", expresó el mandatario.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k