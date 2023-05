En la mañana del lunes Rusia lanzó una nueva ronda de misiles contra Ucrania, dañando edificios y dejando al menos dos muertos y 40 heridos en la ciudad oriental de Pavlohrad, aunque no logró golpear Kiev, según las autoridades.

Las sirenas de ataque aéreo empezaron a sonar en la capital en torno a las 3:45 de la mañana, seguidas por el sonido de explosiones conforme los misiles eran interceptados por los sistemas defensivos ucranianos.

En total se lanzaron 18 misiles de crucero desde la región de Murmansk y la zona del Mar Caspio, 15 de los cuales fueron interceptados, indicó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi.

El jefe de la administración municipal en Kiev, Serhii Popko, indicó que todos los misiles lanzados contra la ciudad fueron derribados, así como varios drones. No dio más detalles.

En el ataque del lunes, los misiles impactaron Pavlohrad, en la región oriental de Dnipropetrovsk, dejando dos muertos y 40 heridos, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, de inmediato las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Se lanzaron siete misiles contra la ciudad y “algunos fueron interceptados”, pero otros golpearon una instalación industrial, lo que desató un incendio, indicaron las autoridades. Se reportaron daños en 24 edificios residenciales, 89 casas, seis escuelas y cinco comercios, de acuerdo con las autoridades regionales.

Los misiles también afectaron a otras tres zonas de Dnipropetrovsk y causaron daños en edificios residenciales y una escuela, dijo Serhii Lysak, el funcionario de mayor rango de la región.

Un funcionario designado por Moscú en la región ocupada de Zaporiyia, Vladímir Rogov, dijo que el ataque impactó depósitos de municiones y combustible en Pavlohrad, lo que aseguró que obstaculizaría la contraofensiva ucraniana que se tenía prevista.

More video from #Pavlograd where #Russia hits #Ukrainian resulting in colossal explosion 💥. It was stored in industrial zone pic.twitter.com/HnpblseAYU