UE elogia a Milei por su victoria en las elecciones de Argentina

La Unión Europea expresó sus felicitaciones este lunes al presidente electo argentino, Javier Milei, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo.

La organización internacional aprovechó para manifestar su deseo de continuar la cooperación con Argentina, considerándola un ‘socio cercano’.

En un mensaje en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que el pueblo argentino ha ‘hablado’ en unos comicios presidenciales ‘libres y democráticos’.

Congratulations to Argentina’s new President-elect @JMilei for his victory. The people of #Argentina have spoken in free & democratic elections.



Argentina is a close partner of the European Union. I thank @alferdez for the excellent cooperation over the last years.



I look…