UE y EU felicitan a Halla Tómasdóttir, la nueva presidenta de Islandia

La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos enviaron sus más sinceras felicitaciones a la empresaria Halla Tómasdóttir, quien fue elegida el fin de semana como nueva presidenta de Islandia.

Tomasdottir se impuso en las elecciones con un 34,3 por ciento de votos respecto a su rival, la ex primera ministra Katrín Jakobsdóttir, que se hizo con el 25,2 por ciento.

"Enhorabuena a Tomasdottir por haber sido elegida nueva presidenta de Islandia. Enfrentamos, Islandia y la Unión Europea, desafíos comunes en el Atlántico Norte. Espero fortalecer nuestra asociación bajo su liderazgo", indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Congratulations to @HallaTomas on being elected the new President of Iceland.



Iceland and the EU face common challenges in the North Atlantic.



I look forward to strengthening our partnership under your leadership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2024

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, felicitó a la presidenta electa por su victoria en los comicios a través de su cuenta personal en X (antes Twitter).

“Felicitaciones a la presidenta electa Halla Tómasdóttir por su victoria en las elecciones presidenciales de Islandia. El compromiso de larga data de Islandia con la democracia, la igualdad y el estado de derecho inspira y une a nuestras dos naciones”, aseveró.

Congratulations to president-elect Halla Tómasdóttir on her victory in Iceland’s presidential election. Iceland’s long-standing commitment to democracy, equality, and rule of law inspires and unites our two nations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 3, 2024

Tras su victoria, Tómasdóttir agradeció la confianza depositada en su candidatura y prometió asumir la responsabilidad ‘con humildad y seriedad’.

"Tengo la intención de convertirme en una presidenta que reúna a personas, grupos y generaciones, hablar entre nosotros, trabajar juntos, resolver desafíos y aprovechar oportunidades", declaró la nueva presidenta de Islandia, según recoge la cadena de televisión islandesa RUV.

Halla Tómasdóttir has been elected the 7th president of Iceland. She takes office on 1 August when incumbent president Guðni Th. Jóhannesson steps down.



We wish Halla the best of success in her new role.



Photo: RÚV/Ragnar Visage pic.twitter.com/GU7Nu0u2cW — MFA Iceland 🇮🇸 (@MFAIceland) June 3, 2024

Tomasdottir ejercerá un rol considerado como unificador y garante de la Constitución, con ciertas competencias como el poder para vetar legislaciones o someterlas a referéndum.

El veto es muy inusual y uno de los últimos que se recuerdan data de 2010, cuando el entonces presidente Ólafur Ragnar Grímsson se negó a firmar un acuerdo que comprometía a Islandia a reembolsar a los depositantes británicos y holandeses afectados por el colapso del banco Icesave.

Con información de Reforma