Un ciclón bomba afecta Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias

ESTADOS UNIDOS.- Un fuerte ciclón bomba que lleva consigo nevadas intensas y vientos muy fuertes, amenaza a 100 millones de personas de 40 estados de los Estados Unidos que viajan por la celebración del Día de Acción de Gracias, el cual se celebra este 28 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional también señaló que la tormenta es histórica ​​y sin precedentes porque estableció récords de baja presión este mes de noviembre en partes de Oregón y el norte de California.

Debido a las graves situaciones climatológicas que ha ocasionado este ciclón, se han cancelado vuelos y cerrado carreteras.

DEN crews working hard to keep runways and taxiways open. Some flights are moving this morning with many airlines resuming operations late morning or early afternoon. pic.twitter.com/vEZVkTrmTu