Un día y un niño menos: UNICEF denuncia masacre infantil en Líbano

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado que, desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel en Líbano el 1 de octubre, un niño pierde la vida cada día.

Esta invasión sigue a casi un año de enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbollah en la región fronteriza.

UNICEF también advierte sobre el fuerte impacto que este conflicto está dejando en los menores libaneses, quienes están siendo marcados por ‘profundas cicatrices emocionales’ debido a la violencia constante.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, detalló que “desde el 4 de octubre de este año, al menos un niño ha fallecido y diez han resultado heridos diariamente”.

Russell, recalcó que aunque han sobrevivido físicamente ilesos tras meses de intensos bombardeos, miles de niños y niñas ahora enfrentan una profunda angustia emocional debido a la violencia y el caos que los rodean.

Así, manifestó que la guerra actual en Líbano ha logrado, desgraciadamente, poner de cabeza la vida de los niños y niñas. En muchos casos, esas cicatrices emocionales de gran profundidad se ven acompañadas por graves heridas físicas.

Al mismo tiempo, Russell indicó que de acuerdo con datos del gobierno de Líbano, la ‘devastadora’ cifra de víctimas ‘crece cada día’, con al menos 166 menores de edad sin vida y cerca de mil 170 heridos, desde octubre de 2023.

Ivana, 2, from Tyre, Lebanon, was playing with her sister, Rahaf, 7, when a nearby airstrike caused a fire. Both girls sustained severe burns.



UNICEF and partners are supporting hospitals with medical supplies.



But the lives of children in Lebanon depend on a ceasefire. pic.twitter.com/n92Y3yHhC1