Una tragedia sin medida: Incendio en NY deja 19 muertos y 63 heridos

El pasado domingo un edificio del distrito del Bronx en la ciudad de Nueva York se incendió y este dejó alrededor de 19 muertos y 63 heridos, muchos en estado de gravedad.

De acuerdo con la información preliminar aproximadamente al medio día se reportó que el segundo y tercer piso de un edificio ubicado en el centro de Bronx ardía en llamas.

.@NYCMayor Eric Adams and FDNY Commissioner Daniel Nigro provide an update from the scene of this morning’s 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. Read More: https://t.co/yoWep5bRMV pic.twitter.com/6dMnTED1VA — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Hasta el momento se reportan que de las 63 personas que se encuentran heridas, 31 de ellas están en un estado “grave”, y para acabar con el fuego participaron alrededor de 200 bomberos.

Ante los hechos el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams dijo que este incendio fue “una tragedia sin medida” asimismo exhortó a pedir por los fallecidos, en especial por las “nueve vidas de jóvenes que fueron truncadas”. Además, agradeció al Departamento de Bomberos por luchar valientemente contra este hecho.

We've lost 19 of our neighbors today. It's a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 9, 2022

“Gracias a los hombres y mujeres del @FDNY por luchar tan valientemente contra el incendio de cinco alarmas de hoy en el Bronx. Se está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido. Para todos los afectados por esta tragedia: su ciudad estará con ustedes en los próximos días” expresó Adams.

Cabe resaltar que las autoridades correspondientes no han determinado la causa que provocó este incendio.

.@NYCMayor, @GovKathyHochul, @FDNY Commissioner Nigro and other leaders brief the press and comfort families after today’s five-alarm fire in the Bronx. pic.twitter.com/FdDuSq8bTO — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) January 9, 2022

