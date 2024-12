UNICEF exige ayuda urgente para niños afectados por crisis en Haití

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó esta semana la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a Haití, solicitando urgentemente ‘más financiación y una respuesta sólida y coordinada’ para poder seguir brindando asistencia a los niños, que son uno de los grupos más vulnerables, junto a las mujeres, ante el aumento de la violencia en el país.

UNICEF informó que más de 42 mil personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas en varias ocasiones, incluso en áreas que anteriormente se consideraban seguras, en busca de un entorno más seguro.

Estos desplazamientos han resultado en la interrupción de servicios esenciales para numerosas familias.

En este ‘cambiante escenario de emergencia’, el organismo insistió en la necesidad de ‘más apoyo’ tanto por parte del propio UNICEF como de sus socios, para ‘llevar esperanza y alivio a los niños y las familias de Haití’ durante la que ha calificado como ‘una de las crisis humanitarias y de seguridad más difíciles que ha enfrentado el país en los últimos años’.

El propósito inicial del fondo es proporcionar ‘asistencia inmediata en los campos de desplazados y los barrios más pobres mientras diseñan un plan de recuperación a mediano y largo plazo’.

