Unilever recorta más de 7 mil puestos de trabajo para impulsar ganancias

Unilever, la empresa que fabrica los helados Ben & Jerry’s, los jabones Dove y Vaseline, anunció el martes que recortará 7 mil 500 puestos de trabajo y venderá su negocio de helados para reducir costos y aumentar los beneficios.

La multinacional, con sede en Londres, apuntó que su división de helados, que incluye Magnum, tiene “características distintas” a las de sus otras marcas y que se beneficiaría de tener un propietario independiente para aumentar su crecimiento. Se espera que la escisión se complete a finales del próximo año.

La empresa británica de bienes de consumo, que cuenta con 128 mil empleados, dijo también que lanzará un “programa de productividad” que se espera que lleve a la reducción de unos 7 mil 500 puestos de trabajo en todo el mundo, en su mayoría en sus oficinas.

