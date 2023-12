Unión Europea aborda desafíos políticos y comerciales con China

Representantes de la Unión Europea se reunieron esta semana con el presidente de China, en Beijing, para abordar desafíos políticos y europeos que se interponen en el camino de la paz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, solicitaron a Xi Jinping ampliar su presencia en su mercado, con el fin de arreglar un desequilibrio comercial que supera los 200 mil millones de dólares al año.

Von der Leyen señaló en un comunicado que debido a que China es el socio comercial más importante de la Unión Europea, con mayor razón deben resolver sus diferencias económicas y políticas de forma clara.

Por otra parte, el gobierno chino declaró no sentirse cómodo con las limitaciones impuestas en la exportación de tecnología por la Unión Europea, así como de una investigación en Europa sobre los subsidios a los vehículos eléctricos.

En su reunión, los representantes de la Unión Europea y el Consejo Europeo instaron a China a usar su influencia sobre el gobierno ruso, para persuadir a Putin de ponerle un fin a sus ataques armados contra Ucrania.

Posterior a su reunión con el presidente Xi Jinping, Ursula von der Leyen y Charles Michel tuvieron un encuentro con Li Qiang, primer ministro de China.

Uno de los factores discutidos fue la desaceleración económica en China, la cual ha llevado a una disminución en la demanda interna y ha motivado a las empresas a redirigir sus productos hacia el mercado europeo.

