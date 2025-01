Unión Europea destina 120 millones de euros para Gaza en 2025

La Unión Europea ha anunciado este jueves un presupuesto humanitario de 120 millones de euros destinado a Gaza en 2025.

Esta ayuda incluirá no solo apoyo financiero, sino también material humanitario proporcionado mediante envíos gestionados a través de su puente aéreo humanitario.

Según el comunicado de la Comisión Europea, esta asignación eleva a 450 millones de euros el total destinado a la Franja de Gaza desde 2023. En particular, durante 2024 se dedicaron 238 millones de euros, impulsados por la grave crisis humanitaria resultante de la respuesta militar israelí a los ataques del 7 de octubre de 2023, llevados a cabo por Hamás.

Además, la Unión Europea ha dejado abierta la posibilidad de aumentar este presupuesto con fondos de emergencia en caso de nuevas crisis o conflictos.

The ceasefire and hostage release agreement offers hope the region desperately needed.



But the humanitarian situation remains grim in Gaza.



Europe will channel €120 million of aid in 2025, alongside tons of in-kind aid, to keep supporting Palestinians.