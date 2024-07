Unión Europea y Singapur pactan primer acuerdo de comercio digital

La Unión Europea finalizó este jueves las negociaciones de su primer acuerdo de comercio digital con Singapur que fortalecerá los vínculos entre ambas partes y ofrecerá nuevas oportunidades económicas para empresas y consumidores, garantizando un entorno online seguro.

Esta alianza, que complementará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Singapur de 2019, proporcionará normas vinculantes que buscan garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica para compañías y usuarios, además de eliminar y prevenir la aparición de barreras injustificadas al comercio digital.

