United Airlines envió un perro a Japón; su destino era Kansas

ESTADOS UNIDOS.-Kara Swindle y sus dos hijos volaron este martes de Oregon a Kansas City, Missouri, en un avión de United Airlines. Cuando fueron a la sección de carga a recoger a su perro Irgo, un pastor alemán de 10 años, les entregaron un gran danés.

Su mascota fue enviada en un avión rumbo a Japón, a donde se supone que debía viajar el gran danés, cosa que supieron mucho después, informa el portal Univisión.

Aparentemente, los dos canes habían coincidido en el aeropuerto de Denver, donde iban a enviarlos en vuelos de conexión para sus respectivos destinos.

Kara Swindle y sus hijos entraron en pánico porque no sabían el destino de Irgo, que adoptaron cuando tenía 4 años de edad.

"No tenían idea de dónde estaba el perro" dijo Swindle. "Me eché a llorar al instante porque todo esto ha sido un torbellino. No supieron (dónde estaba Irgo) hasta las 2:30 am del miércoles cuando el avión aterrizó en Japón", comentó la mujer a la televisora local KCTV.

Swindle temió que su perro, que volaba por primera vez, no tuviese agua o comida para soportar un vuelo de 16 horas más a Japón. Irgo presenta una infección del oído y no ha tenido medicación en tres días, reclamó la dueña.

"Al llegar a Japón el can fue examinado por un especialista y está bien para volar de regreso a Estados Unidos en un viaje privado", añadió la mujer.

United informó que está investigando cómo ocurrió el error.

Esta odisea se conoce después de que la aerolínea reconoció que otro perro falleció, después de que una azafata obligó sus dueños a que viajara en un compartimiento superior en un vuelo de Houston a Nueva York.