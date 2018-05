Universidad coloca un cuarto para liberarse del estrés

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cuarto para llorar o 'The Cry Closet' fue instalado en la biblioteca de la Universidad de Utah. Esta cabina para llorar tiene como objetivo que los estudiantes puedan desahogarse y liberar el estrés a lo largo de la época de exámenes finales.

De acuerdo con Sin Embargo, puede parecer una idea un tanto alocada, pero son muchos los estudiantes que han aplaudido la iniciativa a través de redes sociales. Hablamos de la cabina para llorar, un armario instalado en la biblioteca de la Universidad de Utah, anunciada por Jackie Larsen a través de su cuenta de Twitter.

Su letrero lo anuncia como “un lugar seguro para estudiantes estresados”. Está concebido para liberar la angustia y la presión a la que los alumnos se ven sometidos durante los exámenes finales de la universidad. Si alguna vez la has padecido, puede que hubieses agradecido la presencia de este habitáculo donde dar rienda suelta al instinto natural y liberador de llorar.

Desde que compartió imágenes online del armario para llorar, el tuit de Jackie suma más de 166 mil retuits y 461 mil Me gusta. Además de fotos del exterior del armario, también comparte un adelanto en el interior, revelando un espacio oscuro y confortable, en el que pueden apreciarse un cojín negro para sentarse cómodamente y juguetes de peluche. Además, la cabina cuenta con un temporizador real para que puedas monitorizar el tiempo has estado llorando.

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr