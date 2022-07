La justicia uruguaya dictó el jueves la suspensión de la vacunación contra el Covid-19 de los menores de 13 años por lo que el Ministerio de Salud Pública canceló inmediatamente la inoculación.

La decisión del ministerio fue tomada luego de que el juez Alejandro Recarey dio luz verde a un amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone una semana atrás. Dentone representa a un grupo de militantes antivacunas que quieren conocer, entre otros aspectos, los contratos firmados entre el Estado y las farmacéuticas.

El fallo llegó una semana después de haber sido presentado el amparo y tras dos audiencias judiciales. En la primera, celebrada la víspera, el gobierno uruguayo intentó recusar a Recarey y el propio juez dictaminó seguir el proceso. El jueves el magistrado recibió la respuesta a 18 preguntas sobre la seguridad sanitaria y composición química de las vacunas para el coronavirus que llevaban la firma del ministro de salud, Daniel Salinas.

A judge in Uruguay has prohibited Covid vaccines for children (under 13) ordering the government to publish all vaccine purchase contracts and inform of any potentially harmful ingredients.

Supporters chant “freedom!”

Government will appealpic.twitter.com/JyM9ma92LO