Gracias a las vacunas, Covid pronto dejará de ser pandemia: Anthony Fauci

Washington.- El Covid-19 no será una pandemia por "mucho más tiempo" gracias al rápido avance en el desarrollo de las vacunas, según Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

No obstante, el coronavirus podría seguir siendo endémico durante mucho tiempo, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país en un evento organizado por Chatham House, un centro de estudios del Reino Unido.



Los comentarios de Fauci se producen después de que Pfizer Inc. y BioNTech SE informaran a principios de esta semana que la vacuna que están desarrollando tiene una eficacia superior al 90 por ciento, según los resultados preliminares de un amplio estudio. Se espera que pronto se conozcan los hallazgos del ensayo de una vacuna similar desarrollada por Moderna Inc.



"Ciertamente no va a ser una pandemia por mucho más tiempo, porque creo que las vacunas van a cambiar eso", dijo Fauci. "Las vacunas nos ayudarán. Lo que tenemos que hacer es resistir y seguir redoblando las medidas de salud pública".

Generalmente, una pandemia se define como una infección que pone en riesgo a la población mundial, mientras que una enfermedad endémica es aquella que se propaga en algunas áreas y no en otras.



El experto dijo a ABC que las mascarillas siguen siendo uno de los elementos más útiles para frenar la propagación de la enfermedad, así como el distanciamiento social y el lavado de manos.



Estimó que el ciudadano promedio podría vacunarse contra el Covid para abril, mayo y junio, una vez que empiecen a desplegarse las eventuales vacunas.



Es probable que una mutación del virus detectada en visones daneses criados por su piel no comprometa el desarrollo de las vacunas, dijo Fauci. La semana pasada, Dinamarca reveló que había descubierto una variante del virus que podría ser tan perjudicial, según las autoridades, que se justifica ordenar el exterminio de toda la población de visones del país, compuesta por 17 millones de animales.



Los expertos expresaron su preocupación en torno a la mutación, ya que se produjo en la proteína espiga del virus, que es el blanco de las vacunas.



Fauci dijo que basó sus conclusiones en una investigación inicial realizada por científicos en EU. Si bien lo más probable es que la mutación no comprometa las vacunas, podría generar problemas para los tratamientos contra el virus, como los anticuerpos monoclonales, señaló.

(Con información de Bloomberg y AP).