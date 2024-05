Van 18 víctimas mortales tras catastróficos tornados en EU

El número de víctimas mortales de los catastróficos tornados que azotaron varias localidades en Estados Unidos, ha aumentado a 18 muertos hasta el momento, siendo cuatro menores de edad.

Al menos siete personas perdieron la vida en el condado de Cooke en Texas, y dos de las víctimas tenían dos y cinco años.

Ocho cuerpos sin vida fueron hallados en Arkansas, otras dos personas en Oklahoma y una más en Kentucky, detallan fuentes locales consultadas por la cadena de televisión CNN.

En el norte de Texas, entre 60 y 80 personas quedaron atrapadas en una gasolinera hasta que pasó la tormenta. Algunos de ellos resultaron heridos, pero ninguno puso en peligro su vida. El temporal dañó varios edificios, árboles, líneas de tensión y vehículos.

Last night, my sister and I were driving on I-35 when the Valley View tornado hit the gas station. We pulled into the gas station so that I could look at radar, and then we took shelter. That being said, here is a view from inside the Shell gas station! (Will upload to YT) pic.twitter.com/P6IJSVFgnP — Conner Stines (@ConnerStinesWx) May 26, 2024

Tornado damage from Charleston, KY which is just on the north side of Dawson Springs. @jpetramala pic.twitter.com/zrDt4oTbJA — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) May 27, 2024

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de desastre para cuatro condados, lo que eleva a 106 el número total de localidades a las que se le aplica esta medida.

Tornado crosses the road in front of @JordanHallWX east of Birch Tree, Missouri on Hwy 60 earlier causing damage to structures. #mowx @NWSPaducah pic.twitter.com/3T5dbs3XY2 — MyRadar Weather (@MyRadarWX) May 27, 2024

"Estimamos que hay cerca de 100 personas heridas, más de 200 casas o estructuras destruidas y más de 220 edificios dañados. A medida que se realicen más evaluaciones, esas cifras pueden aumentar", declaró Abbott. Abott manifestó que ha "sido una semana desgarradora con vidas perdidas, propiedades reducidas a escombros y aplastaron las esperanzas y los sueños de aquellos que eran dueños de casas o pequeñas, pero al más estilo de Texas, los texanos están respondiendo a esta gran tragedia con amor, cuidado y generosidad".

A medida que las áreas dañadas se recuperan, las tormentas se están desplazando hacia la costa este, donde se registrarán fuertes vientos y granizos.

Here's the May 26th Mountain View, MO tornado displaying a helical vortex structure as it destroys a building at the 10 second mark in the video, at about 5:46pm CT.



Upon impacting the building, the roar of the tornado becomes audible. We helped clear some houses after this. pic.twitter.com/y66xDcKyYD — Andy Hill (@BluekandyWX) May 27, 2024

Con información de Reforma