Abre un sobre sospechoso y es ingresada al Hospital: Vanessa Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una carta con una sustancia no identificada dirigida al hijo del presidente de EEUU, Donald Trump Jr., fue enviada a una unidad de edificio de apartamentos de Manhattan que pertenece a la esposa de Trump Jr., Vanessa, nuera del mandatario, según informaron las autoridades neoyorquinas.

La carta se abrió el lunes por la mañana y contenía algún tipo de sustancia, aunque la naturaleza específica de la misma no quedó inmediatamente clara. Tres personas fueron trasladadas a un hospital como medida de precaución para su observación después de que el Departamento de Bomberos de Nueva York respondiera a la llamada poco después de las 10:00 a.m.

También te puede interesar: ¿Pensabas viajar? Disney World y Disneyland suben sus precios

Vanessa Trump y otras dos personas fueron hospitalizadas para ser evaluadas como precaución.

No hay indicios de que sufrieron lesiones y sus identidades no se divulgaron de inmediato, dijeron los bomberos. Los investigadores no creen que la sustancia sea peligrosa, pero están llevando a cabo una investigación exhaustiva bajo extremas medidas de seguridad, dijeron los funcionarios. Los detalles sobre la carta o su contenido no fueron revelados.

Esfuerzos de descontaminación se llevaron a cabo y la policía y otras unidades de emergencia permanecieron en escena el lunes por la tarde.

Trump Jr. se casó con Vanessa Trump, anteriormente Vanessa Kay Haydon, en noviembre de 2005 en Mara-a-Lago, según lo comunicó la tía de Trump Jr.

Con información del portal de noticias Telemundo