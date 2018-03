Vive el Vía crucis desde el Vaticano con el papa Francisco

Redacción

Vaticano.- Alrededor de las 9:30 de la mañana (horario de la Ciudad de México), el papa Francisco inició con la conmemoración de la Pasión de Cristo en el Vaticano y la Adoración de la Cruz, en donde se reunieron cientos de fieles católicos.

La máxima autoridad de la iglesia católica presidió la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En la homilía, Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, explicó que la muerte de Jesús en la cruz "ha cambiado el sentido mismo de la muerte". Y recordó a los 38 cristianos coptos asesinados en Egipto en los atentados de la semana pasada.

Dijo que la cruz representa un "No" definitivo de Dios a la violencia, a la injusticia, al odio y a la mentira y un "Sí" al amor y a la verdad. "No" al pecado, "Sí" al pecador. "Es lo que Jesús ha practicado durante toda su vida y que ahora consagra definitivamente con su muerte", puntualizó.

Mira a Cristo Crucificado: en Él brota la esperanza que dura hasta la vida eterna. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 30 de marzo de 2018

En medio de cantos, alabanzas, plegarias y oraciones, el papa realizó unas reflexiones, te compartimos la transmisión en vivo.

Se rompe la Cruz de Jesús del Gran Poder

La Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, en Madrid, ha restado importancia a la rotura de la cruz que porta la talla del Cristo tras chocar contra un semáforo en la procesión de este Jueves Santo, a su paso por la calle Toledo de la capital, informó EFE.

"Es una anécdota que uno no desea pero que no tiene mayor importancia", ha señalado este viernes el hermano mayor de la Hermandad, Luis García, que ha añadido que la cruz está hecha de madera de balsa y, al ser más ligera, "con un golpecito chasca".

El cofrade ha calificado la rotura de la cruz de un "incidente menor que no tiene trascendencia", más allá del "susto" inicial, y ha resaltado que "a la imagen no le ha pasado nada". Con todo, ha indicado que en los 78 años de historia de la Hermandad no había pasado nunca nada parecido. El accidente tuvo lugar poco después de la salida del Jesús del Gran Poder de la Colegiata de San Isidro, pero no interrumpió la marcha de los 35 costaleros, pese a que la cruz se resquebrajó y estuvo a punto de partirse en dos.