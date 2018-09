Agencia

ESTAMBUL, Turquía.- Una fuerte ola de críticas recibió esta semana el reconocido chef e influencer turco Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, luego de que publicara varios videos en los que se le ve atendiendo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en uno de sus restaurantes en Estambul, Turquía.

"Quisiera agradecer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por visitarnos!”, expresó el chef turco mediante Instagram.

De acuerdo con El Espectador, en los videos se ve a Maduro comiendo costillas y fumando puros, además, se aprecia una caja de habanos marcada con el nombre del presidente venezolano.

