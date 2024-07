Venezuela impide entrada de expresidente Fox como observador electoral.

Venezuela impidió que el ex presidente de México, Vicente Fox, junto a los ex mandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga, de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y de Panamá, Mireya Moscoso; viajarán de Panamá a Caracas para desempeñar funciones de observadores en el proceso electoral.

A través de su cuenta de Twitter, Fox llamó "dictatorzuelo" a Nicolás Maduro, afirmando que el presidente venezolano impidió la llegada de aviones al país.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, comunicó a través de su cuenta de X que el vuelo de Copa Airlines, que transportaba al grupo de ex presidentes, quedó retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen alegando razones de seguridad y bloqueando el espacio aéreo.