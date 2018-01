En California venden el primer vino ¡con marihuana!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En California se vende un peculiar vino, que en lugar de 12.5% a 14.5% de alcohol, contiene 16 miligramos de THC, el principio psicoactivo de la marihuana.

Con un precio de 59.99 dólares por botella, Rebel Coast comenzó su venta en California en enero de 2018, gracias a la legislación que autorizó el consumo recreativo de cannabis. El vino se sirve frío, como cualquier otro sauvignon blanc, y hay que ser mayor de 21 años para comprarlo, informa el portal Infobae.

"Los vitivinicultores han hecho vinos infundidos durante años, pero nadie desarrolló un método confiable para quitar el alcohol e infundir los ingredientes activos del cannabis de modo tal que no impactara con la calidad del vino", explicó Alex Howe, co-fundador de la bodega Rebel Coast.

Es el cuarto vino que ha lanzado junto con su socio, el enólogo Chip Forsythe, y el primero con marihuana en lugar de alcohol. Sus creaciones anteriores son Reckless Love, un cabernet sauvignon del condado de Sonoma; Lost by Choice, un corte de distintos varietales; y Sunday Funday, un chardonnay.

Para su bebida eligieron el sauvignon blanc porque es "un varietal muy herbáceo, cítrico". Esos mismos aromas, dijo, son los que con frecuencia se emplean para describir el cannabis. "Se unieron muy bien", agregó.

"El proceso es bastante sencillo," explicó Howe. "El vino se hace tradicionalmente, a partir de uvas fermentadas. Luego le quitamos el alcohol mediante ósmosis inversa en un alambique, de manera similar a cualquier otro vino sin alcohol. Entonces lo infundimos con una versión soluble en agua de THC orgánico".

¿Qué contiene?

Howe y Forsythe crearon una compañía especialmente para este emprendimiento: como la producción de alcohol requiere una habilitación federal, su empresa original, una bodega, no puede vender productos con cannabis, que tiene prohibición a nivel federal. Desde que hicieron el anuncio en su sitio, en el último trimestre de 2017, comenzaron a recibir órdenes anticipadas, que sólo se pueden enviar dentro de California.

Cada copa de Rebel Coast contiene 4 miligramos de THC —"Eso no es particularmente fuerte", asegura el sitio de la compañía: "El estado permite hasta 10 miligramos por porción"— y afecta al consumidor en menos de 15 minutos, en general entre 7 y 8. No causa dolor de cabeza el día después porque, a diferencia del alcohol, el cannabis no provoca resaca. Al habérsele quitado el alcohol, tiene 35 calorías por copa.

A lo largo de 2018 los emprendedores planean lanzar un rosé y un champagne con THC, y también una línea de vinos con CBD (cannabidiol, el ingrediente analgésico no-psicoactivo de la marihuana), a los que se atribuyen beneficios para la salud.