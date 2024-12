Veredictos en caso Pelicot generan indignación por penas insuficientes

El juicio contra Dominique Pelicot y 50 hombres más por violación y agresión sexual ha conmocionado a Francia y al mundo.

En un proceso histórico, los acusados fueron declarados culpables de delitos perpetrados durante más de una década contra Gisèle Pelicot, exesposa de Dominique, quien organizó y facilitó los crímenes.

All 51 men have been convicted of raping Gisele Pelicot



She heroically fought for this while her husband & each of these rapists felt sorry for themselves



We deal with the symptoms but ignore the sexism & misogyny that causes it



Today is Gisele’s day



pic.twitter.com/zBrN8hflkv