Veto de Estados Unidos impide ingreso de Palestina a la ONU

El jueves pasado, Estados Unidos tomó una decisión polémica al vetar una resolución respaldada por numerosos países en la ONU. Esta medida habría allanado el camino para que Palestina se uniera completamente a las Naciones Unidas como un Estado independiente.

Aunque la votación en el Consejo de Seguridad resultó en una mayoría abrumadora a favor de la resolución, con 12 países votando a favor, Estados Unidos se mantuvo firme en su oposición. Además, dos países, Reino Unido y Suiza, optaron por abstenerse, lo que añadió aún más controversia al resultado.

El fuerte apoyo que recibieron los palestinos refleja no sólo el creciente número de países que reconocen su condición de Estado, sino casi con toda seguridad el apoyo mundial a los palestinos, que enfrentan una crisis humanitaria provocada por la guerra en Gaza.

La resolución habría recomendado que la Asamblea General de 193 miembros, donde no hay vetos, aprobara que Palestina se convierta en el 194to miembro de la ONU. Unos 140 países ya han sido reconocidos al Estado de Palestina, por lo que su admisión habría sido aprobada, probablemente por un número mucho mayor de países.

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo al Consejo de Seguridad que el veto “no refleja una oposición a la creación de un Estado palestino, sino que es un reconocimiento de que sólo se conseguirá mediante negociaciones directas entre las partes”.

