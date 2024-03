Vicepresidenta Kamala Harris advierte consecuencias si Israel ataca Rafá

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris advirtió a Israel de que podría haber consecuencias si ataca la región de Rafá, en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1,2 millones de desplazados de la ofensiva militar.

"Hemos sido claros en varias conversaciones y de todas las formas. Cualquier operación militar de calado en Rafá sería un gran error", ha afirmado Harris en una entrevista en la cadena ABC. "Me he estudiado los mapas. Esa gente no tiene ningún sito adonde ir".

El periodista ha insistido sobre si habría consecuencias si finalmente se produce el ataque. "¿Descarta que haya consecuencias de Estados Unidos?",

ha planteado, a lo que Harris ha respondido tajante: "no descarto nada".

Harris no ha querido sin embargo respaldar claramente al senador Chuck Schumer, quien abogó por la convocatoria de elecciones anticipadas en Israel e incluso se refirió al primer ministro Benjamin Netanyahu como un "obstáculo para la paz".

Harris sin embargo tampoco se ha posicionado en contra en la entrevista.

Israel ataca cerca de hospital de Shifa

El domingo, aviones israelíes lanzaron varios ataques cerca del hospital de Shifa, el cual prácticamente había dejado de funcionar tras la redada de noviembre.

Después de afirmar que Hamás mantenía un sofisticado centro de mando dentro y debajo del hospital, las fuerzas israelíes sólo revelaron imágenes de un único túnel que llevaba a unas pocas salas subterráneas. También dijeron haber encontrado armas en partes del hospital.

El jefe del comando sur israelí, el mayor general Yaron Finkelman, subrayó que el asalto a Shifa había sido una “operación audaz, difícil y la operación más impresionante por ahora”, con “cientos” de milicianos detenidos y la obtención de información valiosa.

(Con información de Reforma y The Associated Press)