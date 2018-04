Trump lanza ataque contra Siria (Video)

Agencias

Washington, EU.- El presidente Donald Trump anunció en un mensaje a la nación, el inicio de un ataque con misiles sobre posiciones sirias, en conjunto con Reino Unido y Francia.

El ataque es, según Trump, en represalia por el supuesto ataque químico lanzado en la comunidad de Duma, que provocó la muerte de al menos 43 personas el fin de semana pasado.

"Tonight, I ask all Americans to say a prayer for our noble warriors and our allies as they carry out their missions. We pray that god will bring comfort to those suffering in Syria. We pray that god will guide the whole region toward a future of dignity and of peace." pic.twitter.com/I3cw4LfyKq