Video: Avalancha sepulta a un pueblo en los Alpes italianos

ROMA, Italia.- La localidad italiana de Martello de 900 habitantes, entre Bolzano y Bormio, quedó incomunicada por una enorme y devastadora avalancha de nieve. El desprendimiento en la población de los Alpes italianos, Trentino Alto Adige comenzó en el monte Eberhoefer (2.400 m) y llegó hasta las calles más céntricas a unos 1.200 metros.

Los vecinos del centro del pueblo alpino tuvieron que ser desalojados. Pese a ello, no hubo que lamentar víctimas. Fue un vecino de Martello, Christian Gurschler, quien grabó las imágenes del alud en directo y las colgó en sus redes sociales.

Gurschler explica en el vídeo que tuvo que abandonar su hogar. Los evacuados fueron llevados a un centro social de la población.

Las comunicaciones hacia este valle del Sud Tirol siguen siendo muy complicadas por el exceso de nieve. Las escuelas y jardines de infancia están cerrados este lunes.

El riesgo de aludes en toda el área del Sud Tirol es de 4 sobre 5. Así lo ha explicado el meteorólogo nacional Dieter Peterlin en Twitter.

Large #avalanche has just happened this morning 17th November in the Italian Alps of Martello! Video by 📸 Christian Gurschler via meteo-Alps #severeweather #extremeweather #snowfall pic.twitter.com/CVBNaFBPAe