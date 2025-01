Video: avión de American Airlines choca contra helicóptero sobre Washington

Un avión de pasajeros colisionó con un helicóptero mientras aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington D.C., según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

#Breaking Se reporta una colisión entre un Bombardier CRJ-701ER con matrícula N709PS que cubría el vuelo 5342 de American Airlines y un helicóptero sobre el río Potomac, mientras la aeronave comercial se encontraba durante su aproximación al Aeropuerto Nacional Reagan. Hasta el… pic.twitter.com/kRKfLSkq0u — EnElAire (@Enel_Aire) January 30, 2025

De acuerdo con The Associated Press, el incidente ocurrido la noche de hoy 29 de enero de 2025, que aún está bajo investigación, obligó a la suspensión de todas las operaciones de despegue y aterrizaje en la terminal aérea. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles víctimas.

JUST IN: 60 people are reportedly deceased after an American Airlines Flight collided with a Black Hawk helicopter.



Body drop offs of victims are currently taking place, according to police scanner.



President Trump has been briefed on the crash. pic.twitter.com/akwRSMjZbW — Collin Rugg (@CollinRugg) January 30, 2025

Reportes preliminares, la emergencia movilizó a varias unidades de rescate y seguridad. Helicópteros de la Policía de Parques de EE.UU., el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. y las fuerzas militares estadounidenses sobrevolaron la zona del accidente en el río Potomac. Asimismo, equipos de bomberos y servicios de emergencia de la capital desplegaron embarcaciones especializadas para atender la situación.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la magnitud del impacto ni el número de personas a bordo de las aeronaves involucradas. Se espera que en las próximas horas la FAA ofrezca más información sobre el accidente.

Por su parte, American Airlines indicó en sus redes sociales que proporcionaría más información sobre el accidente una vez que cuente con ella.

We’re aware of reports that American Eagle flight 5342, operated by PSA, with service from Wichita, Kansas (ICT) to Washington Reagan National Airport (DCA) has been involved in an incident. We will provide information as it becomes available. — americanair (@AmericanAir) January 30, 2025

(Información en proceso)