Video: Camión bomba mata a más de 20 civiles en el norte de Siria

Ankara, Turquía.- Un camión cisterna cargado con una bomba explotó el martes en una ciudad del norte de Siria controlada por combatientes opositores respaldados por Turquía, matando a más de 20 civiles, informó la agencia de noticias estatal de Turquía.

El ataque ocurrió en una calle concurrida en la ciudad de Afrin y varias otras personas resultaron heridas, precisó la agencia Anadolu.

Seems sobebody put IED near Oil Tanker in Afrin.Stores,cars and some houses burning.Many people have bunr alive pic.twitter.com/s2r7r8FDYf