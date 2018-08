Drone capta primeras imágenes de ‘tribu perdida’ (Video)

Agencia

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Una tribu que vive aislada en la Amazonia brasileña aparece en unas imágenes recientemente difundidas que fueron captadas por un dron.

De acuerdo con información de AP, la agencia nacional de asuntos indígenas, Funai, indicó que las imágenes fueron captadas por medio de drones durante una expedición el año pasado para monitorear a las comunidades aisladas.

También te puede interesar: Conoce al último sobreviviente de una tribu del Amazonas

El video, difundido la noche del martes, muestra a varias personas caminando a través de un cultivo y rumbo a la jungla. Una de las personas parece portar un arco y flechas.

La FUNAI ha registrado 107 tribus aisladas en la nación.

Los investigadores descubrieron a la tribu en Vale do Javari, un territorio indígena en la parte suroccidental del estado de Amazonas.

Un funcionario de la agencia dijo a The Associated Press que durante años han monitoreado a esta tribu selvática pero nunca la habían captado en una cámara. El funcionario dijo que no sabía el nombre de la tribu.

La fotografía muestra un hacha en el suelo cerca de donde habita una tribu en Vale do Javari, estado de Amazonas, en Brasil. El bolígrafo fue colocado por la FUNAI para mostrar el tamaño. (AP)

La agencia ha registrado a 107 tribus aisladas en la nación más grande de Latinoamérica. Aunque ocasionalmente se capta a las comunidades en video, Funai no hace contacto directo con ellas.

Mira el video (en portugués) que captó el

drone de la fundación en la selva amazónica

En otros hechos

En julio pasado, la misma fundación captó imágenes de un indígena que presumiblemente no ha tenido contacto con el exterior y que se cree es el último sobreviviente de su tribu.

Las tomas fueron grabadas en 2011, aunque un equipo que lo monitorea dice que en mayo vio evidencia de que está vivo.