Video: Edificio residencial de 12 pisos se derrumba en Miami, hay varios heridos

El derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surfside, Miami, dejó un muerto, vecinos atrapados entre escombros y hierros, y una nube de polvo que cubrió los autos estacionados a dos cuadras de distancia, informaron las autoridades.

Catastrophic building collapse in Surfside (Miami Beach) this morning #miamibuildingcollapse pic.twitter.com/hdTYpmgnFV — Carlos Delgado (@cdscippa12) June 24, 2021

Decenas de unidades de rescate acudieron al edificio parcialmente derrumbado y se vio a los bomberos sacar a los sobrevivientes entre bloques de hormigón.

Treinta y cinco personas han sido sacadas de los escombros, relató Raide Jadallah, jefe de operaciones de los bomberos de Miami-Dade. Añadió que las tareas de búsqueda y rescate continúan.

La policía de Miami-Dade informó a través de Twitter que una persona murió en el derrumbe.

🚨🚨🚨Amazing Video 🚨🚨🚨



Structural Collapse Rescue Caught on camera



Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida#miami #florida #Surfsidecollapse



pic.twitter.com/xvG9r40jig — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) June 24, 2021

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo en conferencia de prensa que, según el administrador del inmueble, éste estaba ocupado prácticamente en su totalidad.

“El edificio quedó literalmente aplastado como un panqueque”, dijo Burkett. “Es algo desgarrador porque significa en mi opinión que no tendremos tanto éxito como esperábamos al encontrar personas con vida”.

Diez personas recibieron atención médica en el lugar y dos en un hospital, una de las cuales murió, dijo Burkett. Añadió que 15 familias salieron del inmueble por sus propios medios.

Los bomberos del condado Miami Dade realizaban operaciones de búsqueda y rescate y dijeron en un tuit que más de 80 unidades estaban “en el lugar con ayuda de servicios municipales de bomberos”.

A high-rise residential building in Surfside, Miami, collapsed early Thursday, prompting a major search-and-rescue effort. At least one person was killed, the authorities said, with many more fatalities feared.https://t.co/ErisV8hvww pic.twitter.com/UTCaAFaonO — The New York Times (@nytimes) June 24, 2021

La sargento de la policía de Surfside Marian Cruz dijo que la situación aún estaba en desarrollo, aunque “puedo decirles que el edificio tiene doce pisos. Toda la parte trasera del edificio se ha derrumbado”.

Burkett dijo que se estaban realizando obras en el techo del edificio, pero añadió que lo mismo se hace en otros inmuebles y que en su opinión ésa no era la causa del derrumbe.

A more detailed graphic showing the apparent extent of the Miami/Surfside building collapse and damage. pic.twitter.com/kwrMClDr3g — Kyle H, Space Guy (@BoldlyBuilding2) June 24, 2021

Equipos de bomberos caminaban entre los restos, recogiendo sobrevivientes y llevándolos fuera de los escombros.

La dirección del edificio era 8777 Avenida Collins, según la policía de Surfside. El lado que da al mar del inmueble residencial se construyó en 1981 en el sureste de Surfside, en la playa. En este momento había algunos departamentos de dos habitaciones a la venta con precios de entre 600 mil dólares y 700 mil dólares, según la policía.

