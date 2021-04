VIDEO: Enfermera afirma utilizar hasta 10 veces la misma aguja

BRASIL.- Un auxiliar de enfermería brasileña afirma en un video subido en redes sociales donde dice que “utiliza hasta diez veces la misma aguja para inmunizar a los pacientes”. En el metraje, se aprecia a la profesional vacunando a un anciano y se escucha a una persona diciendo que la aguja está mal.

"Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?", comenta la mujer, mientras pica repetidas veces la jeringuilla en un frasco. "¿Por qué?", pregunta el anciano. "Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja ", contesta.

Minutos después la alcaldía de Altamira confirmó al portal UOL la autenticidad del video, pero negó que la profesional utilizase la misma aguja para vacunar.

La profesional se puso nerviosa cuando se le preguntó sobre la aplicación del inmunizante y "hubo un fallo en la comunicación", explicó.

Ante la posibilidad de haber compartido la aguja, el hombre que aparece en el video se dirigió a un puesto de salud para hacerse varios exámenes y descartar así un posible contagio.

Ravox 🇧🇷🇮🇱 (@ravoxbrasil) tweetou: Brasil, vem aqui rapidinho...



como fosse seu pai ou avô.



E aí, quando vamos para #FicarAteResolver ? pic.twitter.com/TQLnFnqNva



Técnica de saúde aplica vachina com agulha USADA!!!!!! Imagine se tiver contaminada com hepatite ou com HIV/AIDS?