Un muerto y seis heridos deja grúa al caer sobre edificio (Video)

DALLAS, Estados Unidos.- Esta tarde se registró un accidente en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Una grúa de construcción cayó sobre un edificio residencial, por lo que destruyó varios departamentos.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa y redes sociales, las autoridades reportan un muerto y seis heridos, dos de ellos en estado grave.

One person was killed and six injured in the crane collapse in Dallas. pic.twitter.com/GleYQ7xykX — News 93.1 KFBK (@kfbk) 9 de junio de 2019

De acuerdo con los primeros reportes, los fuertes vientos pudieron ser la causa del incidente.

Checa los videos y fotos de la caída de la grúa en Dallas

“I’m so blessed to be alive!” Resident of City Lights Apartment shares video after construction crane crashed into her unit. @NBCDFW At Least 1 Dead, 6 Injured After Dallas Crane Collapse https://t.co/zupXHY09yC pic.twitter.com/fRwYfvbpiR — Courtney Gilmore (@CourtneyNBC5) 9 de junio de 2019