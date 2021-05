VIDEO: Hombre apuñala a dos ancianas asiáticas en EU

ESTADOS UNIDOS.- Este martes una cámara de seguridad capto cuando un hombre apuñaló a dos ancianas asiáticas, de 65 y 84 años, mientras estaban esperando el autobús en una parada de la ciudad de San Francisco, en California.

En un video captado y compartido este viernes por el canal ABC7, se puede ver cómo el atacante se acerca sigilosamente a espaldas de una de las mujeres y la apuñala en la espalda. Posteriormente agrede a la siguiente víctima.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

𝗧𝗥𝗜𝗚𝗚𝗘𝗥 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: after much discussion and debate, I am choosing to show you video I obtained from sources of the two Asian senior women were stabbed along Market Street this week. This was not an easy decision. Here is why: (1/5) #StopAsianHate #AAPI pic.twitter.com/K6Q2ElTn6U

Tras el incidente, ambas mujeres fueron hospitalizadas. Victoria Eng, nieta de la víctima de mayor edad, Chui Fong Eng, detalló que su abuela fue apuñalada en el brazo derecho y que la hoja de cuchillo le entró en el pecho. Añadió que la mujer fue operada con éxito. Mientras, la identidad de la otra herida no fue revelada.

Para financiar los gastos médicos de las heridas la familia de Chui Fong Eng puso en marcha una recolecta en línea a través de GoFundMe, que alcanzó 120.000 dólares.

Por su parte, la Policía detuvo unas horas más tarde a un sospechoso, identificado como Patrick Thompson, de 54 años, que tiene antecedentes penales.

This is the x-ray of the knife in 85-year old Mrs. Fong’s body.

⠀

Like my previous Tweet of the video showing the stabbing— I sat on this photo & debated if showing it provided value & context. Here is why my team & I believe it can.



(1/3) #StopAAPIHate #AAPI pic.twitter.com/MhaScycPmW