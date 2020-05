Video: Incendio consume el rascacielos Abbco en Emiratos Árabes Unidos

Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.- Un rascacielos se incendió el martes en Emiratos Árabes Unidos, y las llamas ascendieron rápidamente por los costados del edificio.

El fuego en la Torre Abbco de 48 pisos arrojó escombros sobre estacionamientos y calles cercanas. La torre de 190 metros de altura es uno de los edificios más altos en Sharjah.

Massive fire reported at Sharjah. Residents of the nearby buildings were immediately evacuated for their safety.The quick response by Sharjah Civil Defence teams averted a major disaster, authorities said. #sharjah#sharjahfire pic.twitter.com/0H51nLBCa0 — Naseel Voici (@NaseelVoici) May 5, 2020

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah late on Tuesday. Fire engines and ambulances have been rushed to the spot.



More details here: https://t.co/QqPWqDLAaQ pic.twitter.com/c72Ods1Eol — The Indian Express (@IndianExpress) May 5, 2020

El incendio inició alrededor de las 9 de la noche, poco después de que terminaran la cena "iftar" quienes hacen ayuno para el mes sagrado del ramadán. Por lo menos siete personas sufrieron lesiones menores a causa del incendio, informó en Twitter la oficina de prensa del gobierno de Sharjah.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



Details...https://t.co/ECgPVKKWVk



Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Las autoridades no han determinado la causa del incendio, que ardió hasta la mañana del miércoles. Los bomberos utilizaron un camión con escalera para rociar agua al edificio, cuyos muros de bloques de concreto quedaron calcinados y expuestos tras el fuego.

El sirio Fadlallah Hassoun, quien recién había terminado su comida iftar del día en su departamento en la torre, le dijo a The Associated Press que en un principio pensó que la alarma contra incendios era una prueba. Hassoun se encontraba con su gato blanco Vodka, a quien rescató del edificio.

"Mi familia y yo bajamos con lo que teníamos en el momento y lo que traíamos puesto en el momento, y bajamos inmediatamente", dijo Hassoun.

Fadlallah Hassoun consuela a su gato llamado Vodka después de escapar de un incendio. (AP Foto/Jon Gambrell)

Muchos más salieron de forma similar del edificio, sin nada más que sus mascarillas requeridas durante la pandemia.

En años recientes, Emiratos Árabes Unidos ha sufrido una serie de incendios en sus rascacielos. El motivo de los fuegos, según expertos de seguridad y construcción, es el material utilizado para los revestimientos de los edificios, llamado panel compuesto de aluminio.