Video: Se incendia el Duja Tower, edificio icónico de Dubai

Dubai.- El edificio icónico de Dubai, Duja Tower, sufrió un incendio que fue combatido por el cuerpo de bomberos, hasta el momento no se reportan heridos y el incendio se logro contener, de acuerdo con un informe la Agencia de Medios de Dubai.

Las personas que se encontraban dentro del edificio, fueron evacuados a los parques cercanos para garantizar la seguridad de los residentes.

According to our photographer at the site, Duja tower fire in Dubai seems to have been extinguished. pic.twitter.com/czVg6sMDzH