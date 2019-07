Está en la Biblia: Langostas gigantes invaden Las Vegas (Video)

Agencia

LAS VEGAS, Estados Unidos.- Gigantescos enjambres de langostas invadieron el bulevar de Las Vegas donde están los grandes hoteles y casinos, espantando a más de un turista.

De acuerdo con información de AFP, las autoridades advirtieron que son inofensivos y que simplemente están de paso, como parte de una migración hacia el norte.

INSANE INVASION! 🦗 A massive grasshopper invasion took over the Las Vegas Strip last night. This is our worst nightmare. (Video Courtesy - @365inVegas ) pic.twitter.com/V8xYE99Kw2

Videos publicados en redes sociales muestran a los saltamontes de alas pálidas alborotados alrededor de las luces de neón, que abundan en el corazón de la capital del juego.

El Departamento de Agricultura del estado de Nevada (oeste), donde queda Las Vegas, explicó que esta invasión nada común estaba relacionada con un invierno y una primavera inusualmente húmedos.

The grasshopper madness continues in Las Vegas! Check out this video of grasshoppers invading the Thomas & Mack parking lot... Who would be thrilled to walk to their car with all these grasshoppers flying everywhere? (📸: kiki_llamas/Instagram) pic.twitter.com/16cnWmd36G