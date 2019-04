Policía impiden que una mujer salte de un puente (Video)

Agencia

BOGOTÁ, Colombia.- La Policía de Ibagué (Colombia) evitó el suicidio de una mujer que amenazó con lanzarse desde un puente en construcción, en el mismo lugar que otra mujer y su hijo murieron.

De acuerdo con información de RT, los hechos ocurrieron el 7 de abril, cuando las autoridades recibieron el aviso de que una mujer pretendía quitarse la vida tirándose del puente, que está a una altura de 100 metros, en la Variante de la capital del Tolima.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, que captó el dramático momento en que dos agentes de la Policía local se acercan a la mujer para convencerla de no saltar.

“Todos nosotros tenemos problemas en la vida, deme la mano, no lo haga. No vale la pena acabar con la vida. La queremos mucho, la queremos ayudar, déjese ayudar", le dijo uno de los uniformados, mientras otros intentaban acercarse.

Al final, la mujer fue rescatada por los agentes, que pusieron su vida en riesgo.

En febrero pasado, otra mujer saltó con su hijo de 10 años desde el mismo puente, muriendo ambos.

La mujer, identificada como Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años de edad, tomó la decisión de saltar junto con su hijo, identificado como May Nicolás Ceballos Moreno, debido a una serie de problemas económicos.

"Mamita, no lo haga por favor, no me quiero morir, dele la mano a los policías que la quieren ayudar", dijo el niño antes de que su madre saltara para acabar con la vida de ambos.

